En matière de racisme dans le sport, "trois dossiers sur quatre" concernent les amateurs

Mardi, le Prix Stop Racism in Sport 2022 a été remis à la Ligue Francophone de Hockey pour ses actions de sensibilisation et de prévention de la discrimination, particulièrement chez les jeunes hockeyeurs. Plusieurs intervenants ont évoqué la question du racisme dans le sport, parmi lesquels Unia, l'ex-centre pour l'égalité des chances, et son directeur Patrick Charlier, qui a souligné que le problème frappait majoritairement le sport amateur.