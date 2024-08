En Wallonie, 25 des 26 zones de baignade sont ouvertes, mais sur quels critères?

En Wallonie, 25 zones de baignade sont ouvertes et prêtes à accueillir les visiteurs. Elles sont réparties sur toute la région. Certains baigneurs profitent de cette journée pour célébrer leur premier plongeon de l'été.

Jusqu'ici, la saison a été calme et l'attente bien longue. Au lac de Bambois, un millier de baigneurs est attendu aujourd'hui. "Là, on a vraiment du beau temps, ça fait plaisir", se réjouit une jeune nageuse."Moi, j'ai sauté dans l'eau dès que je suis arrivée", s'enthousiasme une autre.

Pour Anaïs et Gaspard, ce jour est une première, après des mois passés à regarder la pluie tomber. "C'est la première fois en Belgique, on est partis 10 jours en vacances, mais ici en Belgique, c'est la première fois qu'on se baigne. Il était temps, on a attendu ça tout l'été pratiquement."