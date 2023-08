Enquête: quelles sont les meilleures alternatives au sucre blanc ?

Si notre gourmandise nous pousse à en consommer, le sucre blanc est mauvais pour la santé. Pour ne pas totalement renoncer à son goût, il existe des produits alternatifs. Mais que valent-ils vraiment ? Sucralose, stevia, sucre de fleur de coco ou encore sirop d’agave. Ces sucres alternatifs prennent de plus en plus de place dans nos rayons et peuvent se retrouver dans les produits du quotidien. Light ou bien zéro, ces appellations peuvent attirer les consommateurs.

En Belgique, nous consommons près de 48 kg de sucre blanc par an, soit le double préconisé par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Les sucres alternatifs sont-ils la solution pour manger moins sucré ? Comment sont fabriqués ces produits ? A Gand, une usine fabrique un substitut de sucre. "Ici, on commence la production du zusto. On va ouvrir tous les sacs avec les fibres alimentaires et les édulcorants qu’on va mélanger selon une recette bien précise", explique Nico Renmans, le directeur de la marque. Son produit est composé à 65% de fibres alimentaires et à 35% d’édulcorants venus des quatre coins du monde.

"Les fibres, c’est un ajout à la santé. Et le sucre est un produit fantastique car il fait beaucoup de beaux produits. Nous, on aime tellement le sucre qu’on a fait un substitut qui ressemble au sucre", indique Nico Renmans. Tamisé, mélangé et ensuite emballé. Chaque année, 500 tonnes de poudre blanche sortent de cette usine. 1/3 directement pour les consommateurs, 2/3 pour la production alimentaire. Quatre fois moins calorique que le sucre blanc. Mais qu’en est-il du goût ? Il est identique aux pâtisseries à base de sucre blanc. Pour le reproduire, trois édulcorants ont été nécessaires, ainsi que de l’érythritol, de l’isomalt et du sucralose. On les retrouve aussi dans d’autres sucres alternatifs. Mais sont-ils meilleurs pour la santé ?

Réponse avec un diététicien. "Pour réduire la consommation de sucre pour les personnes diabétiques, cela reste une alternative intéressante. Par contre, ce n’est pas la solution magique pour régler le problème d’obésité", nous dit-il. D’après l’OMS, certains édulcorants peuvent créer une envie durable de ces saveurs sucrées. Martine Fallon l’a bien compris. Depuis 35 ans, elle cherche à remplacer le sucre industriel. Elle pratique une cuisine dite énergétique. Elle en a même créé un livre avec 130 recettes de desserts uniquement préparés avec des sucres dits naturels (sucre de coco, miel non pasteurisé, sirop de dattes ou encore sirop d’érable). "Ils contiennent très peu de glucose, très peu de fructose. La teneur en fibres fait qu’ils sont mieux métabolisés sans agresser le foie", explique-t-elle. "Cela vous couper l’envie d’aller chercher du sucre." Pour Martine, il faut avant tout distinguer les bonnes calories pour notre corps. "Dans les mauvais sucres, il y a le miel pasteurisé, le faux sucre, le sirop d’agave et sucre blanc caramélisé", précise-t-elle. Elle en est convaincue, il est possible de se passer du sucre et de préparer des desserts gourmands plus riches en fibres, en minéraux et en vitamines.