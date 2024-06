Envie d'évasion ? Voici la liste des pays les plus sûrs pour voyager en 2024, la Belgique hors du top 10

Le site de comparaison de produits financiers, HelloSafe, a récemment dévoilé la liste des pays les plus sûrs pour voyager en 2024. La Belgique se classe à la 31e place.

La première position du classement est attribuée à l'Islande. Ensuite, Singapour et le Danemark complètent le podium des pays les plus sûrs dans le monde pour voyager en 2024.

C'est une liste qu'il sera utile de consulter avant de prendre votre décision pour votre prochain voyage. Le site HelloSafe a récemment publié la liste (à retrouver ici ) des pays les plus sûrs et des moins sûrs où voyager en 2024. Ce classement s'est notamment fait sur la base de l'analyse de 35 critères tels que le risque de catastrophes naturelles, le taux de criminalité, les risques de violence, etc.

À noter que parmi les 15 premiers, 12 se situent en Europe, explique HelloSafe. Malheureusement, pas de trace de la Belgique parmi ces 15 premiers. Notre pays se classe à la 31e place mondiale et au 24e rang européen. Plus étonnant, nos voisins français se retrouvent à la 80e place mondiale et au 34e rang européen.

L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient sont les mauvais élèves

Avec trois pays se trouvant dans le top 15 des pays les moins sûrs pour voyager, l'Amérique du Sud fait office de mauvaise élève. Cependant, la première place est occupée par les Philippines, tandis que la Colombie et le Mexique suivent sur le podium. Cela s'explique notamment par les nombreuses violences qui traversent ces pays.

Plus loin, plusieurs États du Moyen-Orient occupent également des places dans le classement. On retrouve notamment le Yémen, le Pakistan, l'Iran et la Syrie.