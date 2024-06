Les agences de voyages ayant reçu le label Certa peuvent-elles sauver vos vacances des arnaques en ligne?

Martina réserve souvent ses voyages seule, mais lorsque c'est un projet plus complexe, elle passe par une agence. "Moi, je trouve que le contact humain, c'est très important. Je n'aime pas payer en ligne, même si la banque m'a dit que tout est sécurisé. Je préfère venir ici, voir sur quatre yeux que l'argent est passé".

Un sentiment de sécurité alors que les escroqueries en ligne ont augmenté de 900% en un an et demi dans l'hôtellerie et la restauration, selon le site de réservation Booking.