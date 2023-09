On estime que 2 millions de Belges en souffrent: voici la maladie qui coûte le plus cher à notre sécurité sociale

Depuis pratiquement 10 ans, Clémence a des douleurs persistantes dans le bas du dos. Un mal qui a changé sa vie, nous dit-elle. "Avant, il y a des journées où je rentrais du boulot, j'étais dans mon divan, bloquée du dos et j'en pleurais. Je ne faisais rien du tout pourtant, je suis quelqu'un qui adorait bouger. Et avec mon boulot, je bouge tout le temps. Mais en rentrant le soir, parfois j'étais tellement mal que je ne cuisinais même pas, je restais dans mon lit...", confie-t-elle.

Chaque jour, Didier accueille une trentaine de patients. Le plus jeune a 25 ans, le plus âgé 82 ans... Car aujourd'hui, le mal de dos touche une grande partie de la population. "Maintenant, on retrouve des patients des plus en plus jeunes, puisque la sédentarité commence de plus en plus avec les smartphones et les enfants qui font de moins en moins de sport", explique Didier Koch, kinésithérapeute à l'école du dos (hôpital de la Citadelle de Liège).

La lombalgie est la douleur du dos la plus fréquente. Près de 80% des personnes, tout âge confondu, en souffrent ou en souffriront un jour. "Depuis un an, un an et demi, deux ans... Ça peut, de fait, être très long et très incommodant dans une vie lorsqu'on travaille, qu'on a une vie active... Qui fait qu'on est en incapacité de travail ou gêné au quotidien dans sa vie privée", développe Mylène Maigray, responsables des kinésithérapeutes à l'hôpital de la Citadelle de Liège.

Le mal de dos est d'ailleurs la première cause d'absentéisme au travail. Un mal qui coûte des centaines de millions d'euros à la sécurité sociale. Notre pays est pratiquement en tête du classement européen des dépenses de santé dû à une activité physique insuffisante. "On estime que les maux de dos, avec tous les coûts annexes additionnés, coûtent plus chers à la sécurité sociale que le Sida, le cancer et les maladies de cœur réunis. Donc c'est vraiment un énorme problème. On a bien raison de parler de mal du siècle", expliquait Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du magazine "Sport et Vie", dans la RTL info 13h.

Actuellement, on estime que 2 millions de Belges souffrent de lombalgies.