Ewoud Vromant 4e du scratch, Diederick Schelfhout abandonne

Après 60 tours de la piste du Vélodrome Chris Hoy, pour un total de 15 km, Vromant, 39 ans, a échoué au pied du podium après avoir attaqué durant la course puis manqué l'échappée décisive de trois coureurs. Le Français Florian Chapeau a été titré, devant l'Espagnol Maurice Far Eckhard Tio et un autre Français, Alexandre Leaute.

En classe C3, Diederick Schelfhout a abandonné. Le Britannique Jaco van Gass s'est imposé devant son compatriote Finlay Graham et le Néo-Zélandais Devon Briggs.