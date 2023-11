Ghys et De Vylder confirment leur rôle de favoris: "Nous nous complétons parfaitement"

Robbe Ghys et Lindsay De Vylder ont tenu leur rôle de favoris lors de la 82e édition des Six Jours de Gand. Le duo a prolongé son titre, dimanche, Ghys alignant un quatrième succès de rang au Kuipke, un record qu'il partage avec Patrick Sercu.

"Bien sûr, cela fait du bien de gagner pour la quatrième fois d'affilée à Gand, comme Patrick Sercu", a réagi Ghys. "C'est sûr que cela flatte mon ego. J'ai été formé chez Sport Vlaanderen, l'équipe dont le manager est Christophe Sercu, le fils de Patrick. Cela rend les choses encore plus spéciales."

Ghys et De Vylder ont été attaqués dès le début de l'américaine, l'épreuve de clôture. "Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip ont roulé à un niveau très élevé", a analysé De Vylder. "La mission était de ne pas les perdre trop de vue durant cette finale. Et nous étions également coincés avec Fabio Van Den Bossche et Jules Hesters. Ils pouvaient profiter de notre bataille avec les Néerlandais pour frapper lorsque nous nous serrions la main. Bien sûr, c'était un raisonnement intelligent de leur part."