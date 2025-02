Grève chez bpost: le personnel rejette la proposition de la direction, les syndicats appelés à revenir "d'urgence" autour de la table

"Le retour est un 'non' de manière très catégorique par rapport au protocole et aux propositions données par l'entreprise", réagit Mouna Aouni, permanente régionale CSC Transcom. "Le protocole ne reprend pas les différentes revendications et les attentes du terrain. Donc c'est très, très, très light. On aurait aimé avoir une stratégie qui soit beaucoup plus claire, des lignes plus claires par rapport aux revendications telles que la charge de travail, la pénibilité. On dit tout le temps que bpost est le visage humain dans un monde digital. Mais on ne laisse pas le facteur jouer ce rôle social. Et c'est ce qui ressort du protocole qui a été proposé", justifie-t-elle.

"Ici, on est parti au finish. Tout ce qu'on veut, c'est que bpost arrête cette logique du travail à tout prix. Donc tant qu'il n'y a pas une proposition qui corresponde aux attentes de la base, on continuera nos actions", conclut Mouna Aouni.

La grève va donc se poursuivre, mais sous une autre forme. Les piquets devraient être levés. En effet, un huissier devrait venir. "Je ne serais pas étonnée que le mouvement puisse s'étendre au niveau de la distribution, dans le réseau bancaire et autres", estime la syndicaliste. Les facteurs et factrices pourraient donc décider de se croiser les bras, ce qui va impacter la livraison des lettres et colis.

La direction de bpost appelle les syndicats à revenir d'urgence autour de la table de négociations afin de trouver une issue au conflit social en cours. "On avait un accord tout à l'heure, malheureusement, il n'a pas été approuvé par la base", a déploré une porte-parole de bpost.

La direction va reprendre contact avec chaque organisation syndicale. Elle plaide pour revenir rapidement, "même encore pendant le week-end", autour de la table afin de mettre fin au conflit le plus vite possible.

Retour sur le fil de la journée

Le mouvement de grève s'est poursuivi toute la journée de ce vendredi dans les trois centres de tri bpost à Liège, Charleroi et Bruxelles. Du côté flamand, quelques manifestants se sont rendus jeudi au centre de tri d'Anvers à l'occasion de la manifestation nationale. Néanmoins, le centre de tri a poursuivi normalement son travail dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris auprès de l'entreprise.

Une nouvelle réunion de conciliation a eu lieu à 10h00 entre les syndicats et la direction de bpost pour sortir du blocage. Les négociations ont été difficiles, puisque la direction et les syndicats ont prolongé leur réunion qui devait se terminer à 12h00.

Pour rappel, il est reproché à la direction de vouloir réorganiser les tournées des facteurs et des factrices de façon déconnectée de la réalité de terrain. Selon nos informations, les facteurs ont 90 secondes pour livrer un colis, un paquet ou un recommandé. Un laps de temps trop court lorsqu'on prend en compte les embouteillages, le temps de réponse des personnes chez eux etc. Un facteur monte et descend de sa camionnette entre 200 et 250 fois en une journée. Pour les facteurs, c’est beaucoup et trop fatiguant. De son côté, la direction dit que cette réorganisation est indispensable pour préserver l’emploi chez bpost.

Aux alentours de 15h30, une proposition a été soumise au personnel, rédigée entre syndicats et direction. Les syndicats y sont ressortis avec une proposition à soumettre au personnel en grève.

Dans le cadre du mouvement de colère du personnel, des blocages filtrants ont été installés devant les centres de tri wallons et bruxellois. Bpost maintient, de son côté, qu'aucune personne ne perdra son emploi lors de cette réorganisation.

Le piquet de grève au centre de tri de Neder-Over-Heembeek.

Les colis s'accumulent

Malgré ces blocages, près de 88 %, des tournées seraient assurées vendredi en Wallonie, mais les facteurs disposent de peu de produits à distribuer. 800.000 colis bloqués dans le pays actuellement à cause des barrages filtrants aux centres de tri de Bruxelles, Liège et Charleroi. À Bruxelles, on vient de dépasser les 500.000 colis bloqués. La situation dans les centres commence à devenir chaotique.

Les facteurs et factrices protestent depuis plus d'une semaine contre une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées et qui va "trop loin et trop vite", selon la CSC Transcom. Dans le cadre du mouvement de colère du personnel, des blocages filtrants ont été installés devant les centres de tri wallons et bruxellois. Bpost maintient, de son côté, qu'aucune personne ne perdra son emploi lors de cette réorganisation.