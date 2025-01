Grève dans les écoles lundi et mardi: y a-t-il une solution de garde pour vos enfants?

Les enseignants de Wallonie et de Bruxelles se mobilisent pour deux jours de grève, lundi 27 et mardi 28 janvier, afin de dénoncer les réformes du gouvernement MR-Engagés. Une grande manifestation est prévue lundi à Bruxelles, suivie d’actions locales mardi.

Après une première grève en novembre dernier, les syndicats de l’enseignement appellent à un nouveau mouvement de protestation en front commun. Lundi et mardi, les établissements scolaires de Wallonie et de Bruxelles devraient être impactés par une grève de 48 heures. À l’origine de ce mouvement : les économies prévues dans l’enseignement qualifiant et les réformes annoncées l’été dernier par le gouvernement MR-Engagés dans l’accord de majorité pour l’enseignement.

Les syndicats estiment que ces mesures auront un impact profond : "Ces mesures vont durablement altérer la qualité et l'accessibilité pour toutes et tous, mais aussi dégrader les conditions de travail des personnels", ont-ils déclaré. Ils s’opposent notamment aux économies prévues dans l’enseignement technique et professionnel, qui pourraient, selon eux, entraîner la suppression de 500 emplois. Une affirmation contestée par la ministre de l'Éducation, Valérie Glatigny (MR).