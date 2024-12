Grève dans les prisons: pourquoi le problème de la surpopulation n’est-il toujours pas réglé?

Les gardiens de prison de Bruxelles et de Flandre entament une grève de 24 heures ce 6 décembre, dénonçant la surpopulation et le manque de personnel dans les établissements pénitentiaires. Ces problèmes, persistants depuis des décennies, restent difficiles à résoudre.

Harold Sax, co-président de l’Observatoire international des prisons, explique : "La Belgique est un des pays qui a le plus recours à la détention préventive. Donc, toute une série de personnes sont incarcérées en attente d'un procès".

Les nouvelles places de prison, on les remplit

"Nous avons un grand nombre d’internés et de personnes en séjour illégal dans nos prisons, ce qui contribue à l’encombrement", précise Valérie Callebaut, porte-parole de la direction générale des établissements pénitentiaires.

"Les nouvelles places de prison, on les remplit. C’est comme les places de parking en ville : plus il y a de places, plus elles se remplissent. Dans le meilleur des cas, le taux de surpopulation reste stable, mais dans le pire, il augmente", atteste-t-il.

Les méga-procès récents, comme ceux d’EncrocChat et de Sky ECC, ont également ajouté une pression supplémentaire.

Ces affaires de grande envergure, liées à des réseaux criminels, ont conduit à la condamnation d’environ 200 personnes cet automne, alimentant un flux important de nouveaux détenus.

Un cri d’alarme

La grève des gardiens de prison s’inscrit dans un contexte où le personnel pénitentiaire est débordé par un nombre croissant de détenus et un manque de moyens.

Le mouvement, qui commence ce soir à 22h, vise à alerter sur des conditions de travail qui se dégradent et une gestion carcérale devenue ingérable.