"C'était choquant": un Bruxellois condamné à 6 ans de prison pour viol de sa compagne et tentative de viol à la sortie des Jeux d'Hiver

Le tribunal correctionnel de Nivelles a condamné mercredi Jimmy F., un habitant d'Uccle né en 1994, à six ans d'emprisonnement ferme et l'a privé pour cinq ans de ses droits civils et politiques. L'arrestation immédiate du prévenu a été ordonnée dans la foulée du prononcé.

Jimmy F., un trentenaire, était poursuivi pour des faits de violence et de viol envers sa compagne entre 2021 et 2023, et pour une tentative de viol sur une jeune fille en octobre 2023 à la sortie de la boite de nuit Les Jeux d'Hiver.

Le tribunal estime que cette version n'est pas crédible. Il n'est pas prouvé que la victime ait été forcée à monter dans le véhicule du prévenu, mais ensuite celui-ci l'a bien détenue illégalement, l'emmenant à Wavre dans le but de la violer. Une fois la voiture arrêtée sur un chemin isolé, la victime est parvenue à s'enfuir. Le prévenu l'a rattrapée mais elle l'a frappé au visage puis est parvenue à se réfugier dans une maison proche.

Pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal a pris en compte la "très grande gravité des faits", les conséquences préjudiciables pour les deux victimes, et la longueur de la période infractionnelle pour les faits commis par le prévenu envers son ex-compagne.

La sœur d’une des victimes s'est exprimée après avoir découvert la condamnation: "Elle m'avait déjà raconté un petit peu tout ce qu'elle subissait. C'était déjà choquant à ce moment-là. Et du coup, le fait ici d'assister à ce jugement, c'est vraiment très choquant et j'ai eu beaucoup de peine pour ma sœur. Et du coup, je suis simplement très contente qu'il va en prison et surtout l'arrestation immédiate parce que, honnêtement, si l'arrestation immédiate n'avait pas été décidée, j'avais peur qu'il retourne à la maison et qu'il refasse du mal à ma sœur."