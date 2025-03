À Herstal, une ASBL aide les personnes handicapées à se former au monde du travail: "Les voir s'épanouir, c'est chouette"

A Herstal, une ASBL propose des formations professionnelles pour les personnes en situation de handicap. Carrossier, agent de nettoyage ou commis de cuisine, de nombreux métiers sont à découvrir, et un emploi garanti à la clé.

Il y a encore quelques mois, Zacharia était dans une école spécialisée. Il a entendu parler de l'ASBL A.U.R.E.L.I.E et de sa formation en carrosserie. Désormais, il apprend à réparer les pièces endommagées et à préparer de la carrosserie avant la mise en peinture, par exemple. "Ici on apprend un peu tout dans le métier de la carrosserie, le ponçage, le démontage, débosselage d'une pièce carrosserie....", explique le jeune stagiaire. "J'ai la chance d'aimer ce que je fais."

L'atelier dans lequel s'exerce Zacharia fonctionne comme une mini-entreprise. Huit stagiaires travaillent quotidiennement sur les voitures abîmées que le client dépose. Une fois les compétences de base acquises, ils partent en stage. "Les voir s'épanouir dans le monde du travail, c'est chouette", s'enthousiasme Olivier Sauveur, formateur en carrosserie. "Quand on voit l'évolution, c'est toujours gratifiant et c'est vraiment agréable de voir leur évolution."