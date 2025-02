"La Belgique est à la traîne": ce métier attire de plus en plus de jeunes, mais reste en pénurie, comment l'expliquer?

C'est un fait : plusieurs professions liées aux soins de santé sont clairement en pénurie. Comment expliquer ce phénomène alors que les études menant à ces métiers attirent de plus en plus de jeunes ?

En pleine semaine de vacances scolaires, des étudiants de rétho sont venus découvrir le métier d’infirmier. Parmi eux, Clément, 17 ans. "Je voulais découvrir la vie d’un étudiant ici en infirmerie, connaître les horaires et les locaux", explique-t-il.

La popularité des études en soins de santé a augmenté ces dernières années : +10 % d’étudiants dans cette haute école. Pour Coline, étudiante en troisième année, la crise actuelle du secteur ne l’inquiète pas. "On n’a pas envie de travailler dans des conditions trop dures. Et puis, même pour les patients, on a envie de bien faire les choses. Oui, on en parle, mais ça ne nous empêche pas forcément d’exercer ce métier. Je pense que l’amour pour ce métier reste fort", précise-t-elle.