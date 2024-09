Holland & Barrett rappelle des gélules de lactase

La chaîne britannique Holland & Barrett rappelle l'ensemble de ses pots de gélules d'enzyme lactase en raison de la présence d'un organisme génétiquement modifié (OGM) non autorisé dans l'un des ingrédients.

En accord avec l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), Holland & Barrett a ordonné lundi le rappel de tous les pots d'enzyme lactase (60 ou 120 gélules), quelle que soit leur date limite de consommation. "La consommation de ce produit peut présenter un risque pour la santé", précise le groupe britannique, qui invite les clients à le retourner dans le point de vente dans lequel il a été acheté.

Pour toute question ou information supplémentaire, il est demandé d'appeler le service client d'Holland & Barrett au 09/282.29.68, les jours de semaine entre 08h00 et 20h00 et le week-end entre 10h00 et 17h00.