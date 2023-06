Hovhannes Martirosyan, champion international IBO des super-légers

Il a en effet battu aux points Hassan Amzile, 35 ans, qui vient de perdre son titre de champion de France, à l'unanimité des trois juges: 97-93 pour le Suédois Mikael Hook et la Belge Olena Pobyvailo, 99-91 pour l'Allemande Daniela Otten. C'est la deuxième défaite du Français, pour six victoires.

"Je savais que ce serait le plus difficile, et aussi le plus important combat de ma carrière", a avoué Martirosyan, toujours invaincu avec un palmarès comprenant quinze victoires, dont neuf acquises avant la limite, qui s'était bien préparé à Marbella. "Cette nouvelle ceinture (il était déjà champion WBC francophone, ndlr) m'offre de belles perspectives, mais il est encore trop tôt pour les envisager. Je fais entièrement confiance à mon manager pour me procurer la chance de franchir le cap suivant..."