Il avait tué 2 cyclistes en roulant ivre et sans permis depuis 10 ans: voici la condamnation du notoire chauffard de Gand

De la prison ferme et une déchéance à vie du droit de conduire. C'est la peine infligée ce matin par le tribunal de police de Gand au chauffard qui avait percuté et tué 2 cyclistes en février dernier. Lors de l'accident, le conducteur affichait un taux d'alcool de 3 grammes par litre de sang et était privé d epermis de conduire depuis 10 ans.