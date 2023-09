"Il ne faut pas trop abuser": y a-t-il des règles pour les tenues vestimentaires à adopter à l'école par forte chaleur?

Les températures continuent de grimper en ce mois de septembre, et l'envie d'adopter des tenues légères, même à l'école, est quasi irresistible. Mais peut-on porter ce que l'on veut à l'école?

A l'Institut de la Providence à Champion, la direction est très claire: il y a des consignes liées au bon sens. "On essaye de demander aux élèves de faire un petit effort vestimentaire et de ne pas se promener à l'école comme à la plage", explique Paul Leblanc, le directeur de l'établissement. "On ne vient pas en tong...", poursuit-il. "Moi-même, j'aimerais beaucoup venir en short mais je mets un pantalon." Le corps professoral aussi subit la chaleur en classe, et certains enseignants ont troqué leur chemise à longues manches pour un chemisette.