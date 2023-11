"Il y a un mal-être sur le terrain": voici les trois raisons des 48h de grève sur le rail dès ce soir

En front commun la CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots dénoncent des "décisions unilatérales" des patrons du rail au détriment de la concertation sociale et un manque de respect de la concertation sociale, dans le cadre de réorganisations internes. Une "réunion de la dernière chance" s'est déroulée vendredi dernier pour tenter de lever le préavis de grève, mais les syndicats accusent la direction de n'avoir formulé "aucune nouvelle proposition".

De leur côté, les trois entreprises ferroviaires (la SNCB, Infrabel et HR Rail) condamnent ce mouvement de grève de plusieurs jours et le considèrent comme disproportionné et irresponsable.

"Il y a une hausse de productivité qui est demandée au personnel alors que le bien-être au travail n'est plus assuré aujourd'hui. Il y a des taux d'absentéisme dans certaines catégories qui atteignent 11%. On se rend bien compte qu'il y a un mal-être sur le terrain et il faut apporter des réponses à cela", justifie Pierre Lejeune, président national de la CGSP Cheminots.

Un service de trains alternatif est mis en place en fonction des membres du personnel qui veulent, et qui vont effectivement travailler. Concrètement: un train IC sur deux circule. Deux trains S et L sur cinq circulent. La plupart des trains P (en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas.

Un conseil : consultez le planificateur de voyages de la SNCB, via l'app ou le site web. Le service alternatif pour jeudi sera peut-etre différent. Il sera possible de le consulter à partir de mercredi matin, a annoncé ce lundi la compagnie.

Le trafic international sera peu touché par l'action de grève. Six trains Eurostar sont toutefois supprimés. Deux ce mardi (entre Paris et Bruxelles-Midi) , deux mercredi (entre Paris et Cologne) et deux jeudi (entre Paris et Cologne).