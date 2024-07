"Il y a un niveau d'excellence en moi": comment trois médaillés olympiques vivent l'après compétition

Les Jeux olympiques de Paris débuteront ce 26 juillet prochain. De très nombreux athlètes vous le diront : la médaille olympique est la plus prestigieuse. Pour certains, c'est un honneur. Pour d'autres, une source d’inspiration. Mais elle ne laisse personne indifférent. John-John Dohmen en hockey, Dominique Monami en tennis et Olivia Borlée en athlétisme ont tous décroché une médaille olympique. Comment ont-ils vécu cet exploit ? Cette performance, a-t-elle changé leur vie ?

"J'ai la sensation que je serai toujours une athlète", affirme fièrement Olivia Borlée. Lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin, cette sportive de haut niveau remporte la médaille d'argent au relais 4 x 100 mètres. Huit ans plus tard, l’équipe russe, vainqueur de l’épreuve, est disqualifiée pour dopage. Olivia Borlée voit alors sa médaille d’argent se transformer en or. "Je pense que j'ai eu de la chance d'apprendre qu'on était médaillées d'or lors des Jeux olympiques de Rio. À ce moment-là, Nafissatou Thiam venait d'être championne olympique en heptathlon et donc, réaliser la différence entre une médaille d'argent et une médaille d'or," explique l'athlète. "Quand on a l'or, on réalise que c'est un cran au-dessus et on comprend tout ce qu'on nous a enlevé, comme l'hymne national sur le podium." Elles ont eu l'occasion de fêter leur titre olympique devant leur public lors du Mémorial Van Damme, en présence de la famille royale. "On a eu deux moments tellement intenses."

Il y a un niveau d'excellence et de perfection en moi.

Olivia combine une carrière sportive et des études de stylisme. En 2016, elle crée une ligne de vêtements appelée 42:54, le chrono de Pékin. La médaille olympique reste une source de motivation. "La pression, c'est surtout moi qui me la mets beaucoup. Il y a un niveau d'excellence et de perfection en moi. C'est l'héritage de cette médaille, de cette vie de sportive de haut niveau," poursuit-elle. Aujourd'hui, Olivia Borlée est maman de deux enfants et fait du sport trois à quatre fois par semaine.