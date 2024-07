LVMH, grand vainqueur des Jeux olympiques en termes d'image

Vendredi, avant l'arrivée de la flamme olympique à Paris, le directeur artistique de la mode homme de Vuitton, l'artiste Pharrell Williams, portera la flamme en Seine-Saint-Denis. Quelques heures plus tard, sur la Seine, la cérémonie d'ouverture passera devant le grand magasin La Samaritaine et le siège de Louis Vuitton, autant de propriétés de LVMH.

Le joaillier Chaumet a créé les médailles, Louis Vuitton, marque phare du groupe, a conçu une malle pour ces médailles et une autre pour accueillir la flamme, dont le parcours est passé par des vignobles de LVMH mais aussi à la Fondation Louis Vuitton... En outre, Berluti habille les équipes de France pour la cérémonie d'ouverture, où la chanteuse Aya Nakamura portera une tenue Dior, et les VIP boiront pendant les Jeux champagnes et cognac Moët et Hennessy...

- "Une astuce" -

Le géant du luxe sera même visible lors des remises des médailles: les remettants seront habillés "en LVMH" (et non pas par une des griffes du groupe) et porteront les médailles sur un plateau au design à damier évoquant les motifs Louis Vuitton.

STEPHANE DE SAKUTIN

"On a trouvé ce moyen, très discret et en même temps très visible paradoxalement pour être présent", a expliqué Antoine Arnault devant la presse, en parlant des tenues LVMH. "Ce n'est pas la marque Vuitton sur le plateau", a-t-il souligné. Mais "on peut, si on a une certaine culture, reconnaître la maison Vuitton et la patte de Vuitton, c'est une astuce ou une manière subliminale d'être présent", s'est-il amusé.

Pour Julie El Ghouzzi, auteure de "Manuel du luxe", "Olympie, cette année, c'est au 22 avenue de Montaigne", l'adresse du siège de LVMH, dit-elle à l'AFP.