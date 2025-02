Impressionnants de lucidité, Olesia et Kyrylo, deux enfants réfugiés en Belgique, témoignent après trois ans de guerre en Ukraine

Olesia a 14 ans. Elle est arrivée en Belgique peu après le début de l’invasion russe, accompagnée de son frère Kyrylo, 10 ans. Si les deux adolescents se sont adaptés à la vie belge, ils portent encore les marques du conflit. "C'était vraiment pas comme en Ukraine. C'était beaucoup plus beau", confie Olesya en évoquant son arrivée. Pourtant, malgré les efforts pour s’intégrer, l'inquiétude pour leurs proches restés au pays reste omniprésente. "Ma grand-mère, ne peut même pas dormir la nuit parce qu'il y a toujours les bombes, l'alarme. Mon grand-père aussi. J'ai trop peur parce que chaque journée pour eux, peut être la dernière", explique l'adolescent, la voix chargée d’émotion.

La brutalité du conflit en Ukraine ne cesse de bouleverser. Selon des chiffres publiés par l’UNICEF, plus de 2 500 enfants ont été tués ou blessés depuis le début de la guerre. Un enfant sur cinq a perdu un membre de sa famille ou un proche et les infrastructures éducatives ne sont pas épargnées : plus de 1 600 écoles ont été détruites par les bombardements et les combats. C’est une génération entière de jeunes ukrainiens qui grandit avec des souvenirs de guerre, mêlant traumatismes et perte de repères.