Info trafic: 1h15 de ralentissements après un accident sur E42, quel est l'état des routes ce lundi?

08h32 Un chevron signalé sur l'E411 Un chevron est signalé entre deux bandes de circulation sur la E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Tellin en direction du Luxembourg. Prudence ! On vous recommande vivement d'éviter la E42 Mons-Namur-Liège ce matin suite à cet accident qui s'est produit à Temploux et qui obstrue 2 bandes de circulation. Vous ralentissez encore 1h30 sur 13 km entre Fleurus et Namur-Ouest. A Bruxelles, les files sont stabilisées avec toujours : 10 minutes de perdues sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles, l'E411 Namur-Bruxelles. Idem sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où les ralentissements sont toujours de 15 minutes vers Waterloo 6 minutes seulement sur le ring extérieur entre Argenteuil et le Carrefour Léonard. 5 minutes de perdues sur l'E19 Mons-Bruxelles entre l'Aire du Roeul et Houdeng-Goegnies qui se prolongent ensuite sur l'E42 entre Houdeng-Goegnies et Bois d'Haine. Enfin, la bâche est toujours présente sur la Nationale 5 Charleroi-Couvin à hauteur de Neuville en direction de la France

08h09 L'accident à Temploux toujours pas dégagé L'accident sur la E42 Mons-Namur-Liège à Temploux n'et pas encore dégagé et obstrue toujours la bande de droite et du milieu en direction de Liège. Cela provoque maintenant 1h15 de ralentissements sur 12 km entre Sambreville et Namur-Ouest. A Liège, vous ralentissez comme assez régulièrement sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre Barchon et Cheratte avec 15 minutes perdues vers Liège. Deux autres zones de ralentissements à Liège : sur la Nationale 63 venant de Marche; vous perdez 10 minutes au niveau de Neupré et sur l'E25 dans la zone de travaux entre Wandre et Bressoux où vous ralentissez aussi 10 minutes. Pour accéder à Bruxelles, vous ralentissez : 10 minutes sur l'E40 depuis Everberg et sur l'E411 entre Hoeilaart et Auderghem (i lfaut aussi ajouter un peu plus de 5 minutes dans les travaux débutant à Daussoulx) Sur le ring intérieur : 10 minutes entre Haut-Ittre et Beersel, 20 minutes entre Expo et Machelen et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren Sur le ring extérieur : 15 minutes à ralentir de Jette à Dilbeek en direction du virage de Forest. 7 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles depuis le Parking de Peutie et sur la E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles à HAlle. Moins de 5 minutes sur le ring extérieur entre Argenteuil et le Carrefour Léonard. Enfin on signale une bâche en bande de gauche sur la Nationale 5 à hauteur de Neuville vers la France.

07h29 45 minutes de files sur l'42 L'accident sur la E42 Mons-Namur-Liège à Temploux provoque maintenant 45 minutes de ralentissements sur 4 km entre l'Aire dce Spy et Namur-Ouest. Sur le ring intérieur, c'est toujours 2x15 minutes à ralentir : entre Expo et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Un peu moins de 10 minutes de perdues sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles depuis le Parking d'Everberg, sur la E411 depuis Hoeilaart. On vous signale également que la chaussée est en mauvais état sur deux bandes de l'E40 Ostende-Bruxelles au niveau de Nevele et cela provoque pour l'instant 45 minutes de files en direction de Bruxelles.

07h09 Les ralentissements habituels L'accident en bande de droite sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Temploux est toujours d'actualité avec 10 minutes à ralentir entre Spy et Namur-Ouest (sur 2 km) en direction de Liège. Quelques zones de ralentissements habituels avec : Sur le ring intérieur : 2 minutes entre Zellik et Jette puis 10 minutes entre Expo et Machelen et évidemment 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. En extérieur, 5 minutes de perdues entre Strombeek-Bever et Jette et également 3 minutes entre Waterloo et Argenteuil en direction du Carrerfour Léonard. Sur l'E411 entre Namur et Bruxelles, vous perdez 5 minutes dans la zone de travaux entre Daussoulx et Aische-en-Refail puis 7 minutes entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. 6 minutes à ajouter sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle et les premières files sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne (+2 min)

06h29 Les files s'allongent sur le ring de Bruxelles Il y a toujours cet accident sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Temploux. La bande de droite est obstruée en direction de Liège. Sur le ring intérieur de Bruxelles, 4 minutes de perdues entre Grimbergen et Machelen en direction de Zaventem et des files qui s'allongent quelque peu entre Wezembeek-Oppem et Tervuren avec 10 minutes à ajouter à votre temps de parcours en direction de Waterloo.