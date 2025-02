Info trafic: 496 km de files cumulées à 8h, situation compliquée sur les routes ce mardi matin

08h09 Files assez importantes Les files sont assez importantes ce matin et surtout localisées autour de la Capitale et au nord du pays. 496 KM DE FILES CUMULEES COMPTABILISEES A 8 HEURES !! Un accident vient d'être signalé sur le R3 de Charleroi à hauteur de Mont-sur-Marchienne. Accident entre 3 véhicules bloquant la bande d'arrêt d'urgence et de droite vers Heppignies. Les files débutent depuis Montigny-le-Tilleul. L'accident à Neerpede vers Halle a été dégagé mais le trafic est toujours fortement ralentit entre Expo et Dilbeek où vous ajoutez 1 heure. 30 minutes à ajouter sur l'E40 depuis le Parking d'Heverlee 25 minutes entre Waterloo et le Carrefour Léonard vers Zaventem 20 minutes sur l'E411 entre Ovrijse et le Carrefour Léonard (15 minutes en amont suite aux travaux de Wavre) Et depuis ce matin, des ralentissements importants aussi dont la cause n'est pas connue sur l'E19 entre Familleureux et l'Aire de Nivelles où vous ajoutez maintenant 30 minutes vers la Capitale. Avant cela, toujours sur cette E19, 15 minutes de ralentissements entre l'Aire du Bois du Gard et Houdeng-Goegnies. 20 minutes enfin en région liégeoise sur l'E40 entre l'Aire de Mélin et Cheratte et sur l'E25 entre Wandre et Jupille vers Liège.

07h29 Longues files sur le ring extérieur Les longues files dont on vous parlait tout à l'heure sur le ring extérieur s'expliquent par un accident à Neerpede en direction de Halle. Vous devrez donc compter maintenant 45 minutes supplémentaires entre Grand-Bigard et Anderlecht. L'accident au Carrefour Léonard a heureusement rapidement été dégagé. Pas d'incidence donc sur votre trafic depuis Waterloo avec pour l'instant 10 minutes à ajouter entre Mont-Saint-Jean et Argenteuil puis quelques coups de frein jsute avant le carrefour Léonard vers Tervuren. 20 minutes sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Woluwé-Saint-Etienne. 25 minutes à ajouter sur l'E411 : 10 min entre Louvain-la-Neuve et l'Aire de Bierges et 15 min avant le Carrefour Léonard. Enfin toujours 15 minutes à ajouter sur l'E19 Mons-Bruxelles entre Familleureux et l'Aire de Nivelles vers Bruxelles et 15 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle.

07h10 Accident sur le ring extérieur vers Zaventem On commence par une bonne nouvelle : l'accident entre un camion et une voiture sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Grâce-Hollogne a été dégagé. Par contre, à Bruxelles, on signale un accident en bande de droite sur le ring extérieur à hauteur du Carrefour Léonard. Il provoque pour l'instant seulement quelques coups de frein entre Léonard et Tervuren vers Zaventem. Les files sont déjà par contre conséquentes sur ce ring extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-sud où vous ajoutez 25 minutes en direction de Halle. Déjà deux zones de 10 minutes à ajouter sur la fin de la E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Bertem puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne, 10 minutes sur la fin de la E411 depuis Hoeilaart, 20 minutes sur la E40 venant de Gand entre Alost et Ternat. 15 minutes à ajouter sur l'E19 Mons-Bruxelles entre Familleureux et l'Aire de Nivelles vers la Capitale. Restez donc vigilent avec cette neige fondante qui pourrait donc rendre vos conditions de circulation plus compliquées surtout à Bruxelles et dans le brabant Wallon (Avertissement jaune en vigueur jusque 10h). On le voit donc sur les cartes avec les axes routiers plus encombrés à Bruxelles et dans le nord du pays.

06h35 Accident à Grâce-Hollogne Un accident entre un camion et une voiture est signalé sur la E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Grâce-Hollogne. La bande de droite est obstruée en direction de l'échangeur de Loncin. A Bruxelles, c'est le début des files habituelles sur le ring intérieur entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo où là vous perdez déjà 10 minutes.