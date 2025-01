Info trafic: quel est l'état des routes en ce lundi de rentrée?

07h29 Véhicule en panne sur l'E411 Sur l'E411, un véhicule est en panne en bande de droite à hauteur de Dhuy dans la zone de travaux peu après l'Aire d'Ostin en direction Luxembourg. Plus loin sur cette E411, on rappelle cette chute d'un arbre à hauteur de l'échangeur entre l'E411 et la Nationale 4 à Courrière. Il se trouve dans la bretelle de sortie 18 vers la Nationale 4 en direction du Luxembourg. 10 minutes à ajouter pour les frontaliers qui se rendent au Luxembourg avec les traditionnelles files entre Sterpenich et Bridel. Autour de Bruxelles, les files restent localisées aux endroits habituels avec 10 minutes maximum à ajouter à votre temps de parcours comme entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle et dans l'autre sens entre Anderlecht et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard. 10 petites minutes aussi maintenant sur le ring extérieur entre Groenendaal et Tervuren vers Zaventem.

07h09 Arbre tombé sur l'E411 à cause du vent On vous en parlait il y a quelques minutes, le vent a déjà causé la chute d'un arbre sur l'E411 à hauteur de l'échangeur entre l'E411 et la Nationale 4 à Courrière. Il se trouve ans la sortie 18 vers la Nationale 4 en direction du Luxembourg. Les ralentissements habituels sont de retour après les congés. Ralentissements surtout aux abords de chantiers sur le ring de Bruxelles. De part et d'autre du chantier d'Anderlecht, entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et bien évidemment entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Déjà 10 minutes à ajouter sur la E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize et ce vers le ring de Bruxelles à Halle. Quelques coups de frein sur la fin de l'E40 en direction de Bruxelles avec on le rappelle la fermeture du Tunnel Reyers en direction du centre suite à un incident.

06h29 Trafic encore fluide Le trafic reste encore fluide à cette heure sur l'ensemble de notre réseau routier avec aucuns accidents à signaler. Seuls quelques très légers coups de frein sont constatés sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem. Seul cet incident qui provoque la fermeture du Tunnel Reyers en direction du Centre de Bruxelles.