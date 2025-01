La consommation de médicaments en baisse chez les enfants, mais certaines tendances restent préoccupantes

La MC a examiné les données de facturation de ses affiliés âgés de 0 à 18 ans entre 2013 et 2023. Il en ressort que la consommation de médicaments chez les enfants et les adolescents est globalement en baisse, avec 57% ayant au moins un médicament remboursé en 2023, contre 62% en 2013. Les dépenses de l'assurance maladie pour les médicaments ont également diminué de 8%.

Le recul le plus important concerne les antibiotiques, en particulier l'amoxicilline et l'amoxicilline combinée à l'acide clavulanique, souvent utilisée dans les infections respiratoires. Dans ces catégories, le nombre d'utilisateurs est en baisse de 16% et 45% respectivement par rapport à 2013. En revanche, l'utilisation de la flucloxacilline, un antibiotique utilisé pour les infections cutanées, a progressé de 66%.

Malgré la baisse globale, la consommation d'antibiotiques en Belgique reste supérieure à la moyenne européenne.

Les médicaments pour le système nerveux sont à l'origine de l'augmentation la plus inquiétante sur la période 2013-2023, note la MC. Pour ceux contre le TDAH (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) par exemple, le nombre d'utilisateurs a augmenté de 31,5% entre 2013 et 2023. La consommation d'antidépresseurs a, elle, bondi de 43%.

La MC indique avoir constaté une baisse notable concernant les contraceptifs oraux. Le nombre total d'utilisateurs a diminué de 16% depuis 2013.

Parallèlement, la mutualité observe une augmentation du nombre de femmes de moins de 18 ans qui optent pour un stérilet hormonal: en 2013, 52 membres de la MC avaient demandé un remboursement à ce sujet, contre 483 en 2023.