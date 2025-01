Fête de l'Epiphanie: des galettes des rois chez nous... mais bien plus en Italie

Le 6 janvier, tout le monde a congé ! Et les enfants reçoivent des cadeaux. Des cadeaux offerts par la Befana. C'est une vieille coutume italienne. La Befana est une vieille dame, représentée comme une sorcière sur son balai. La légende dit que la Befana a été invitée par les rois mages à se joindre à leur voyage pour aller voir l'enfant Jésus. Mais elle aurait refusé.

Plus tard, la Befana regretta sa décision et partit alors à la recherche de l’enfant Jésus, pour lui apporter des cadeaux. N’ayant pas réussi à le trouver, elle décida finalement de laisser des cadeaux à tous les enfants. La veille, le 5 janvier, les enfants accrochent donc des bas près de la cheminée ou de leur lit, dans l’espoir de recevoir des bonbons et des petits cadeaux de la part de la Befana. Ceux qui se sont mal comportés peuvent trouver du charbon à la place.

Un jour de fête en Italie

C'est donc un jour férié en Italie et de nombreuses villes organisent des processions et des messes religieuses pour marquer l’occasion. L’un des événements les plus célèbres est le défilé historique à Rome où les participants déguisés en mages et autres personnages bibliques marchent du Vatican à la Piazza Navona.

Le Pape, lui, célèbre la messe de l'Epiphanie à la basilique Saint-Pierre.