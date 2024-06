"J'ai 14 ans et je suis fan de Napoléon": à son jeune âge, Théo voue une véritable passion à l'empereur

Théo est âgé de 14 ans et est originaire de Braine-l'Alleud, non loin de la butte du lion. Il est un grand fan de Napoléon, l'empereur français mort il y a près de deux siècles.

À seulement 14 ans, Théo est un grand fan d'histoire et tout particulièrement de Napoléon Bonaparte. "Je le suis depuis toujours, c'est venu naturellement", confie l'adolescent. Toute sa chambre est décorée en l'honneur de l'empereur et de la bataille de Waterloo, dont les commémorations débutent ce week-end.

Alors qu'il est atteint d'une leucémie, le jeune garçon a reçu un cadeau de la part de l'association "Make a Wish" : un voyage en Corse, la terre-natale de Napoléon. "J'ai pu faire le tour d'Ajaccio et j'ai pu me rendre sur l'île d'Elbe. J'ai des souvenirs pleins la tête", indique Théo. Aujourd'hui, même ses jeux sont napoléoniens. "J'aime regarder les stratégies militaires de Napoléon, du coup, on fait souvent des batailles Playmobil avec mon frère".

Évidemment, Théo sera présent aux commémorations de ce week-end. "Chaque année, je vais aux reconstitutions et au Bivouac", conclut l'adolescent.