Je dois prendre l'avion avec plusieurs médicaments dans mon sac: quelles sont les règles en vigueur ?

Qui dit avion, dit aussi douane, donc contrôle de sécurité. Et il y a des règles à respecter, notamment des quantités précises pour certains liquides.

Vous pensez déjà aux vacances ? Ça tombe bien ! La question de ce jeudi nous emmène en avion, et c'est Cyrielle qui nous la pose. Elle doit bientôt s'envoler avec, dans ses bagages, des médicaments, des compresses, de l'isobétadine, des sondes... Du coup, elle se demande ceci : que peut-on emmener dans sa valise pour prendre l'avion ?

Les réflexes à adopter

Votre premier réflexe, c'est d'abord d'aller vérifier ce que dit votre compagnie aérienne. Les règles pour l'une ne sont pas forcément les règles pour une autre. Ensuite, il faut bien faire attention au type de médicaments que vous emportez avec vous.

Pour ce qui concerne les médicaments liquides, certains sont interdits, ou alors très réglementés. Il y a aussi des médicaments qui contiennent certaines substances stupéfiantes ou psychotropes. Cela peut, par exemple, être des somnifères, des antalgiques ou encore des calmants. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un document officiel qui prouve que ces médicaments vous ont bien été prescrits dans le cadre d'un traitement médical.

À noter que si vous voyagez dans l'un des 27 pays de l'espace Schengen avec l'un de ces médicaments, il faut remplir un formulaire et l'envoyer à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS). Et cela, au moins 20 jours ouvrables avant votre départ.