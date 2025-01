"Je dois simplement débourser 6.000€": acheter sa première maison coûte désormais (vraiment) moins cher en Wallonie

Partager:

En Wallonie, les droits d'enregistrement ont diminué dans certains cas à 3 %. Une réforme fiscale qui a pour but de favoriser l'accès à la propriété et qui a donc poussé de nombreux candidats acquéreurs à attendre 2025 pour franchir le pas.

À 35 ans, Olivier visite un appartement en compagnie d'un agent. Il pourra profiter des avantages prévus en signant les actes notariés après le 1ᵉʳ janvier. "Je n'ai pas besoin de mettre autant de liquidités dans un bien", se réjouit Olivier. Et le candidat acquéreur de calculer : "On passe à du 3 % pour un bien de 200 000 €. Je dois simplement débourser 6.000 € et je pourrai garder ma liquidité pour faire les travaux dans le bien, s’il y a nécessité de le faire." À lire aussi Immobilier en Belgique: à quoi peut-on s'attendre en 2025?

Des droits d’enregistrement réduits : un nouveau souffle pour les primo-acquéreurs Adoptée par le gouvernement wallon, cette réforme vise à faciliter l'accès aux primo-acquéreurs. Exemple pour un bien de 300 000 € : avant, les droits grimpaient à 37 500 €, pour seulement 9 000 € en 2025.



"La différence est quand même énorme, constate Nigel Dupont, agent et expert immobilier. Le pouvoir d'achat augmente pour les Wallons. Et surtout, la différence entre la Flandre et la Wallonie s'équilibre parce qu'il y avait un déséquilibre entre les deux régions." Pourquoi certains ont préféré acheter avant 2025? Pourtant, certains acheteurs aux revenus moins élevés ont tenu à finaliser leur achat avant cette nouvelle année. En cause, la suppression du chèque habitat et la fin de l'abattement fiscal sur les droits d'enregistrement. "Ils faisaient le calcul entre la déductibilité des 3 % et la déductibilité de leurs crédits hypothécaires. Ils étaient gagnants à passer l'acte avant le 1ᵉʳ janvier 2025", analyse Nigel Dupont.