Immobilier en Belgique: à quoi peut-on s'attendre en 2025?

Le marché immobilier devrait en effet être soutenu par la baisse des taux d'intérêts, qui améliore les conditions d'emprunt, et par la progression des revenus des ménages grâce à l'indexation automatique des salaires. Un taux de chômage historiquement bas, la réduction des droits d'enregistrement pour l'habitation propre et unique à 3% en Wallonie et 1% en Flandre, constituent d'autres leviers importants pour stimuler les achats immobiliers. Enfin, le nombre de ménages continue d'augmenter, principalement en raison du vieillissement de la population et de la réduction de la taille moyenne des ménages.

"Tous ces éléments laissent penser que le redressement amorcé pourrait se poursuivre, tant en termes de production de crédits hypothécaires que d'évolution des prix, avec une hausse attendue au-delà de +3%. Ainsi, dans son scénario de base, Belfius s'attend à ce que les prix de transaction des maisons continuent d'augmenter à un rythme légèrement plus rapide, à savoir +3,9% en 2025, ce qui serait supérieur à l'inflation attendue cette année. Selon la fédération des notaires, le prix moyen d'une maison et d'un appartement a légèrement augmenté en 2024, de respectivement 2,2% et 2,5%. Mais en tenant compte de l'inflation, les prix des maisons ont baissé de 0,8% et ceux des appartements de 0,5%.