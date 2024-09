Jean-Michel Saive, Jodie Devos ou Sarah Chaari: voici les personnalités honorées lors des Mérites wallons

Jean-Michel Saive et Jodie Devos ont été élevés samedi au grade de Commandeur du Mérite wallon. Douze autres personnalités, ainsi que les dirigeants de la société BeeOdiversity, ont également été mises à l'honneur lors d'une cérémonie qui avait lieu à Namur à l'Elysette, siège du ministre-président du gouvernement wallon.

Jean-Michel Saive avait déjà été élevé au rang d'Officier en 2012 pour saluer sa carrière en tant que joueur de ping-pong. Cette fois, c'est pour son rôle de président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) qu'il a accédé au grade suprême de Commandeur. Anne d'Ieteren, ancienne cavalière de haut niveau et présidente de la Ligue handisport francophone, a également été élevée à ce grade. Forte d'une longue carrière au sein du COIB et désormais présidente d'honneur du Comité paralympique belge après en avoir assuré la présidence de 2009 à 2022, elle avait déjà été faite Chevalier du Mérite wallon en 2013.

Après avoir été faite Chevalier en 2012, la soprano Jodie Devos, décédée en juin dernier des suites d'un cancer foudroyant, a également été élevée au rang de Commandeur à titre posthume. En outre, elle s'était illustrée en 2014 en remportant le deuxième prix au Concours Reine Elisabeth, avant de se forger une brillante carrière sur le plan international. Le gouvernement wallon a également souhaité rendre hommage à l'homme politique Paul Furlan, figure socialiste du sud du pays, décédé en avril 2023 lui aussi en raison d'un cancer. Comme Jodie Devos, il a été fait Commandeur du Mérite wallon à titre posthume.