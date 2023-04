La Belgique battue 34 à 29 en Croatie pour son dernier match

Les Red Wolves ont tenu le choc jusqu'à la pause (16-16) avant de devoir laisser files les Croates, manquant de fraîcher en fin de rencontre.

Les Pays-Bas, victorieux de la Grèce dimanche (32-26), terminent en tête du groupe 5 avec neuf points devant la Croatie. Grecs et Croate font ainsi partie des 24 pays qualifiés pour l'Euro. La Grèce est 3e avec six points et passe aussi, faisant partie des quatre meilleurs troisièmes.