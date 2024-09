La Belgique brille aux "WorldSkills" à Lyon avec 7 médailles d'Excellence: que représente vraiment cette prestigieuse compétition?

Voici le détail complet des médailles d'excellence attribuées à la Belgique.

Service en salle : Pablo DEJARDIN – 22 ans - Thimister, Liège – formé à l’IFAPME (Liège) et employé au Bozar Restaurant (Bruxelles) – Formé par Clément JACQMAIN (Mah Hôtel)



Soudage : Maarten DE BOEY – 22 ans - Sint-Gillis-Waas, Flandre Orientale - formé à GTI (Beveren) et employé à MDB agri project (Sint-Gillis-Waas) – Expert : Raphaël COLLE (RC Welding ; Technicity Brussels)



Intégration Robotique : Louis HEYERES – 24 ans - Soumagne, Liège – formé à HELMo Campus de l’Ourthe (Liège) – Expert : François PIRLET (CTA Liège)



Intégration Robotique : Benjamin ONKELINX – 24 ans - Visé, Liège – formé à ULiège et employé chez Cilyx (Liège) – Expert : François PIRLET (CTA Liège)



Art floral : Demian DEMEUSE – 20 ans - Falisolle, Namur – formé à ITH (Gembloux) et employé chez Do Flowers (Bruxelles) – Expert : Aymeric CHAOUCHE (Atelier Sören Van Laer)



Industrie 4.0 : Julien HALLEUX – 23 ans - Crisnée, Liège – formé à HELMo Saint-Laurent (Liège) et employé chez Equans (Liège) – Expert : Michaël WALGRAFFE (Technocampus)



Industrie 4.0 : Logan HENDRYCKX – 24 ans - Laeken, Bruxelles – formé à IESN (Namur) et employé à Technobel (Ciney) – Expert : Michaël WALGRAFFE (Technocampus)