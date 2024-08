La Belgique qualifiée pour le 1er tour de la poursuite par équipes avec un record national

La Belgique s'est qualifiée pour le premier tour et roulera face à la Nouvelle-Zélande mardi (19h14) pour tenter d'accrocher une ultime course en vue d'une médaille de bronze dans la poursuite par équipes masculines en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Paris. Les Belges, avec Fabio Van Den Bossche, Lindsay De Vylder, Tuur Dens et Noah Vandenbranden, ont terminé à la 7e place avec un temps de 3:47.232 lors des qualifications lundi.

L'Australie a réalisé le meilleur temps des qualifications avec un chrono de 3:42.958, suivie de la Grande-Bretagne, du Danemark et de l'Italie, championne en titre. Ces quatre équipes se disputeront les médailles d'or et d'argent dans un format traditionnel, avec deux demi-finales et une finale.

Les quatre équipes classées entre la 5e et la 8e places s'affronteront entre elles au premier tour et seront classées au temps, avec les deux perdants des demi-finales pour l'or. Les deux équipes les plus rapides parmi ces six s'affronteront dans une finale pour le bronze.

Le Belgique sera donc opposée à la Nouvelle-Zélande, sixième des qualifications, et tentera de remporter son duel (le premier de la soirée) avec à la clé un temps suffisant pour accrocher l'une des deux premières places au général.

L'équipe belge a subi une modification lundi matin avec le forfait de Robbe Ghys "pour des raisons médicales", avait indiqué le Comité olympique et interfédéral belge (COIB). C'est Vandenbranden qui avait pris sa place.