La Belgique roulera pour les places 7-8 sur la poursuite par équipes en cyclisme sur piste

L'Australie, qui a battu le record du monde en 3:40.730, et la Grande-Bretagne s'affronteront dans la finale pour la médaille d'or. L'Italie et le Danemark se disputeront le bronze.

Les vainqueurs des troisième et quatrième séries, qui rassemblaient les quatre nations les plus rapides des qualifications, étaient qualifiées pour la finale pour l'or. Les six autres équipes étaient classées en fonction de leur temps. Les deux plus rapides rouleront pour la médaille de bronze, les deux suivantes pour les places 5-6 et les deux dernières pour les places 7-8.

L'équipe belge avait subi une modification lundi matin avec le forfait de Robbe Ghys "pour des raisons médicales", avait indiqué le Comité olympique et interfédéral belge (COIB). C'est Vandenbranden qui avait pris sa place.