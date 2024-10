La Belgique termine 7e de la poursuite par équipes dames

Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Marith Vanhove et Febe Jooris ont réalisé un temps de 4:22.511 sur les 4 km de course, soit cinq secondes de mieux que leur performance lors des qualifications mais insuffisant pour battre les Canadiennes (4:21.095). Tout comme lors des qualifications, la Belgique a signé le septième meilleur temps.

Jeudi soir, la délégation belge aura également sur la piste la tenante du titre Lotte Kopecky (dans la course par élimination) et Jules Hesters (dans le scratch). Vanhove participera plus tard dans la semaine à l'omnium et au contre-la-montre sur 500 m, tandis que De Clercq et Hélène Hesters disputeront l'américaine.