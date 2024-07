La chapelière Fabienne Delvigne dévoile son projet pour sublimer les personnes atteintes de cancer: "Ça leur donne de la confiance"

Elle explique : "Nous nous sommes battus presque pendant 2 ans et demi parce que, jusqu'à présent, seules les perruques étaient remboursées si l'on avait une maladie grave. Et moi, je ne trouvais pas ça juste, parce que ce que j'aime, c'est sublimer les gens. Pas seulement dans les mariages, mais aussi dans les moments où la personne perd un peu ses moyens parce qu'elle perd ses cheveux à cause d'une maladie. (...) Et donc, je me suis battue en me disant que ce n'était pas juste que seules les perruques soient remboursées".

En plus de cette loi, elle a également créé une collection qui s'appelle "Caring Hat". Elle raconte ce que ce chapeau apporte de positif aux personnes : "Non seulement de la confiance, mais aussi retrouver l'envie de vivre. (...) Même pour la famille, c'est important, parce que quand vous avez une maman sans cheveux, c'est quelque chose de très dur pour les enfants. Quand la maman vient chercher son enfant à l'école, et qu'elle a un joli chapeau, les enfants lui disent 'waouh, ta maman est super branchée'. (...)".

