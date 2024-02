La Croix-Rouge a besoin de renforts et recrute: voici quels sont les profils recherchés

La Croix-Rouge recrute. Elle recherche d'urgence des ambulanciers ou ambulancières. Mais a-t-elle besoin de beaucoup de volontaires ? "Elle travaille actuellement avec 200 salariés et 800 volontaires pour le transport d'urgence 112 dans toute la Belgique. La Croix-Rouge recherche actuellement 15 ambulanciers salariés. Pour les volontaires, il n'y a pas de nombre limite, car plus il y a de candidats, mieux c'est", explique notre journaliste Laxmi Lota. Pour rappel, le numéro 112 a vu le jour en 1991 dans toute l'Union européenne. À savoir qu'en Belgique, cela représente 6 millions d'appels par an.

Pour Mélanie Delferrière, ambulancière volontaire, c'est une raison bien particulière qui lui a donné envie de faire ce métier. "Tout d'abord, c'est une question de famille, parce que mon papa en a eu besoin du côté médical et ma maman travaillant dans le médical, ça m'a toujours attiré. Et puis il y a une question de diplôme. Avant, j'étais éducatrice spécialisée et je voulais avoir le côté médical que je n'avais pas. (...) Et donc l'ambulance, c'était un mix des deux", explique-t-elle.