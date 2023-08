La délégation belge sur piste visera des médailles et des points au classement olympique

Sur la piste, elle se mettra en quête de médailles sur la course à l'élimination (dimanche) et en tant que tenante du titre de la course aux points (mardi), puis en omnium (mercredi). Dans la course à l'américaine, elle ne défendra pas son titre mondial en raison de la suspension pour dopage de sa partenaire Shari Bossuyt. Les Belges compteront également sur Nicky Degrendele, qui défendra ses chances sur le sprint et le keirin. Elle avait été championne de keirin, en 2018.

Chez les hommes, Fabio Van Den Bossche, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Tuur Dens et Jules Hesters courront les épreuves d'endurance. L'année dernière, Van Den Bossche avait décroché le bronze dans la course aux points, ainsi que dans la course à l'américaine avec De Vylder.