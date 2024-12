"C'est vraiment le produit de Noël": le cougnou, la brioche phare des fêtes de fin d'année

Boulanger à Bouillon, Christopher l'a bien compris : le cougnou est mis en avant. "C'est vraiment le produit de Noël. C'est notre produit phare, ce qu'on vend le plus", explique-t-il. Cette brioche représente Jésus et était autrefois consommée dans la nuit du 24 au 25 décembre après la messe de minuit.

Sur le marché de Noël de Louvain-la-Neuve, de nombreux étudiants craquent pour les cougnous de Christopher. "Difficile de dire non à la promotion 1 + 1 gratuit", indiquent deux étudiantes. "C'est super bon et c'est la période", ajoute une autre.

Pourtant, ce produit est très simple à réaliser : de la farine, du beurre, du sucre, du lait et le goût qu'on souhaite lui ajouter, raisins secs ou du sucre perlé le plus souvent. "Un bon cougnou, c'est mettre beaucoup de sucre ou de chocolat ! Mais aussi, beaucoup de beurre. Et c'est curieux, car dès le mois de janvier, plus personne n'en veut. Puis, les clients réclament le cougnou dès le mois de septembre !", souligne Alain Devos, boulanger à Incourt dans le Brabant Wallon.

Il faut donc se dépêcher pour déguster le cougnou, la cougnolle, le bonhomme ou encore, la coquille.