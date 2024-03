La Flandre veut attirer de nouveaux enseignants grâce à un simulateur de salaire: "Nous voulons les convaincre de passer le cap"

En Flandre, un nouveau simulateur de salaire offre un meilleur aperçu des rémunérations dans l'enseignement, dans le but d'attirer de nouveaux candidats, sortis des études ou souhaitant se réorienter. "Nous voulons convaincre plus de personnes de passer le cap", a expliqué lundi le ministre régional Ben Weyts.

Ces efforts commencent à porter leurs fruits, mais selon le ministre Weyts (N-VA), jusqu'à présent, les nouveaux enseignants ne découvrent leur salaire que lorsqu'ils reçoivent leur fiche de paie, étant donné que de nombreux critères (expérience, niveau de diplôme, barèmes, etc.) sont à prendre en compte.

Le nouveau simulateur, développé par le département Enseignement et Formation, doit permettre aux (futurs) nouveaux enseignants d'avoir rapidement une idée précise de leurs revenus bruts et nets. Les personnes travaillant déjà dans le secteur mais souhaitant changer de fonction peuvent également y avoir recours "Plus de clarté dès le début permet d'éviter les malentendus et d'inciter plus de monde à faire le choix de l'enseignement", espère le ministre Weyts.