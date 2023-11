La majorité des Belges se disent "favorables" à la régularisation de certains sans-papiers: un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière

Près de deux tiers (58%) des Belges se disent favorables la régularisation des sans-papiers qui résident depuis 5 ans au moins dans le Plat pays, ressort-il du baromètre de la solidarité internationale du CNCD-11.11.11, réalisé en collaboration avec Le Vif. Une tendance déjà observée l'année dernière, lorsque 54% des Belges soutenaient une telle mesure, contre seulement 31% en 2021.

D'après l'ONG à l'initiative du baromètre, une telle augmentation s'explique par "le retournement de l'opinion flamande". Un peu plus de la moitié des Flamands (54%) affichent leur soutien à une telle régularisation, contre 23% il y a deux ans. En revanche, 63% des répondants approuvent l'idée de traiter les procédures d'asile dans les pays d'émigration et de transit sans permettre d'accès préalable au sol européen, contre 56% en 2021 et 2022.

Sur le plan environnemental, environ trois quarts (74%) des personnes sondées se déclarent favorables à des politiques visant à "investir dans les énergies renouvelables (solaires, éoliennes, hydrauliques) et sortir des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz)", tandis qu'à peine 9% des personnes sondées s'y opposent. Ces résultats, sur ce volet, sont homogènes quel que soit l'âge ou la région des répondants, relève le CNCD-11.11.11, qui décrit le soutien des Belges aux politiques de lutte contre le dérèglement climatique comme "massif".