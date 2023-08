La Néo-Zélandaise Samara Maxwell remporte le cross-country espoirs, Julia Gregoire 41e

A l'issue des 21 km (6 tours) au programme, et en tête de bout en bout, Samara Maxwell, 21 ans, s'est imposée devant deux Suissesses, Ginia Caluori en argent et Ronja Blochlinger en bronze, les reléguant à plus d'une minute.

Côté belge, déjà retardée dans le premier tour, Julia Gregoire a fini 41e, doublée. La Barvautoise est championne de Belgique XCO chez les espoirs.