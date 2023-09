La publicité pour les paris sportifs interdite en Belgique: qu'en pense le patron de Circus?

Emmanuel Mewissen apparaît rarement à la télévision. Ce mercredi, le patron de la société liégeoise, Ardent Group, était l'invité du RTL info Signatures. Il possède une bonne dizaine de casinos en Europe et 1650 employés.

L'entrepreneur gère notamment le site Circus.be, le plus grand site belge de paris sportifs. Or, la publicité pour les paris sportifs vient d'être interdite en Belgique cet été. Emmanuel Mewissen a juge "regrettable qu'il n'y ai pas eu plus de débats en joignant le secteur légal à la discussion".

L'invité ne le nie pas, l'addiction au jeu de hasard existe et s'accroît : "Une cigarette, elle est nuisible dès la première cigarette, mais vous ne pouvez pas fumer une cigarette à distance. Aujourd'hui, le jeu, vous pouvez le pratiquer à distance. Les acteurs du jeu illégal en profitent puisqu'ils sont devenus beaucoup plus compétitifs que les acteurs légaux"