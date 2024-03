"La sécurité n'est plus garantie": une nouvelle grève annoncée dans toutes les prisons du pays

Les syndicats entendent dénoncer la surpopulation carcérale et l'absence de mesures pour y faire face et la faire baisser. Selon le syndicat, "la sécurité dans les établissements pénitentiaires n'est plus garantie". Le front commun syndical exige également que le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, soit présent à la concertation qui sera organisée dans la foulée du dépôt du préavis de grève.

Au total, 12.316 personnes étaient détenues au 1er mars 2024 pour 10.743 places, soit une surpopulation de 14,6% par rapport à la capacité globale des prisons belges. Au 1er mars 2023, ce taux était de près de 17%. Toujours au 1er mars, 250 détenus dormaient sur des matelas au sol dans les prisons du pays, a encore rapporté le SPF Justice. "En moins de deux mois, il y a eu quelque 400 détenus de plus.

Nous sommes confrontés à une surpopulation de 15% au niveau national et dans plusieurs maisons d'arrêt, cela monte même à 90%. C'est plus qu'alarmant. La sécurité dans ces établissements n'est plus garantie et sur le plan humanitaire, tous les voyants sont au rouge", dénonce encore en substance le syndicat chrétien flamand.