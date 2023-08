Le directeur technique Frederik Broché attendait plus de l'équipe belge de poursuite

"Ce n'est pas le résultat escompté", a-t-il regretté après coup. "Nous aurions aimé rouler quelques secondes plus vite et terminer aux alentours de 3:50. Les signaux étaient bons. Nous avons eu quelques gars malades dans les semaines précédentes, mais c'est la seule excuse."

Une qualification olympique reste envisageable, malgré ce revers. "Ici, à Glasgow, il y a tellement de points à gagner", a déclaré Broché. "Ce n'était pas non plus une mauvaise performance, mais nous espérions quelque chose de plus. Il est également dommage que les garçons n'aient pas réussi à se hisser parmi les huit premiers. Un tour supplémentaire est important. Il reste peu de compétitions et chaque course est une plus-value."