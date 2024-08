Le dossier pour tentative d'assassinat contre un enquêteur du Qatargate classé sans suite

Cette plainte se fondait sur une analyse du laboratoire de l'hôpital où le plaignant avait été admis. Cette analyse avait révélé une présence massive d'amphétamines. "Une enquête approfondie a été menée par le parquet de Bruxelles, en ce compris un examen toxicologique, afin de vérifier si un empoisonnement avait eu lieu", est-il expliqué dans le communiqué.

"Contrairement à la première analyse du laboratoire de l'hôpital, des examens plus approfondis réalisés au niveau de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie (INCC) et des examens supplémentaires à l'hôpital qui avait admis le plaignant n'ont mis en évidence aucune trace d'amphétamines ou d'autres drogues dans les échantillons prélevés sur les trois victimes", est-il encore indiqué. Aucune preuve d'empoisonnement n'ayant fait surface, le dossier a été classé sans suite.