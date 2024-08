Le four à micro-ondes, un nid à bactéries ? "Certaines sont très résistantes"

Réchauffer un plat ou des aliments au four à micro-ondes ne suffit pas à éliminer les bactéries à l'intérieur.

Réchauffer un plat au micro-ondes, c'est un geste que l'on exécute au quotidien. Pourtant, lorsqu'on l'ouvre et qu'on le referme, les bactéries ont le temps d'y rentrer. Kathy Brison, du service communication de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), met en garde : "Il y a de la condensation qui se forme. Souvent, il y a aussi des éclaboussures de nourriture. Cela nourrit les bactéries, qui se développent grâce à l'air et à l'oxygène à l'intérieur du micro-ondes".

Comment faut-il le nettoyer ?

Si le four est nettoyé régulièrement, ces bactéries ne sont pas dangereuses pour la santé. Les chercheurs recommandent d’utiliser une solution diluée d’eau de javel ou un spray désinfectant du commerce, et d’essuyer les surfaces intérieures avec un chiffon humide après chaque utilisation pour éliminer les résidus et nettoyer immédiatement les déversements.

Il existe aussi des solutions plus naturelles, comme de mélanger un tiers de vinaigre avec deux tiers d’eau dans un bol. Il faut ensuite chauffer la solution au micro-ondes pendant environ 3 minutes.