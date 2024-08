Le nouveau patron de Starbucks ira au travail en jet, à 1600 km de chez lui

"Vous pourrez utiliser l'avion de la société pour (...) les voyages entre votre ville de résidence et le siège de la société à Seattle, Washington", indique la lettre du conseil d'administration proposant le poste au cadre, publiée jeudi sur le site du gendarme boursier américain.

"Pendant la durée de votre emploi au sein de l'entreprise, il ne vous sera pas demandé de déménager au siège de l'entreprise", précise la lettre.

"Vous acceptez de faire la navette entre votre domicile et le siège de la société (et d'effectuer d'autres déplacements professionnels) dans le cadre de l'exercice de vos fonctions et responsabilités."

La nouvelle a fait polémique sur les réseaux sociaux, certains internautes accusant Starbucks de faire preuve d'hypocrisie alors que la chaîne de cafés met régulièrement en avant ses efforts en matière de protection de l'environnement, comme l'élimination des pailles en plastique.